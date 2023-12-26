【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】方舟投資管理公司（ARK Investment Management LLC）創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）上周買進LY Corp.股票，為一年多來的首度出手，顯示這位有「女股神」之稱的知名投資人對日本雅虎網站（Yahoo! Japan）與熱門即時通平台Line母公司的看法可能轉趨正面。
根據彭博所彙編的Ark Investment Management每日交易數據，伍德旗下Ark Fintech Innovation ETF在上周四和周五總共買進約171萬股LY股票。而截至今年9月，Ark已連續四個季度減持這檔日股。
軟銀和韓國Naver共同設立的合資企業持有LY多數股權。受惠於強勁的季報，LY股價過去兩個月來持續走高。最近發生的用戶個資外洩事件，對該公司股價造成的衝擊不大。
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