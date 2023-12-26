【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17724.31點，漲119.47點；總計706家漲、214家跌、116家持平；委買36340611張、委賣22191996張；總成交值1599.12億元。

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