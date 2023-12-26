美股因聖誕假期休市一天，美股三大指數期貨26日則小漲，台指期早盤維持小漲格局，上漲77點、暫報17,699點，但交投量較清淡，盤中約至3萬口，待外資收假、元旦假期結束，股市波動性將放大。
統一期貨表示，外資周二開盤前未平倉淨空單增至14,088 口；十大特定法人減碼1,048口空單至8,061口。外資夜盤大幅減碼空單，但日盤拉高指數後轉向小幅做空，不過外資休假期間籌碼變動有限，參考意義不大。
在期貨主力連續回補空單下，指數成功消化五日線賣壓，然而適逢外資聖誕、元旦假期，將使台股成交量萎縮，在加上本周未有重大經濟數據公布，研判本周台指將陷入高檔區間震盪格局，靜待元旦假期結束，外資收假重回股市後，屆時波動可能放大。
凱基期貨指出，技術面部分，台指期在小幅上漲之下收復五日、十日均線，不過隨著聖誕以及元旦假期影響，短線上可能維持較為震盪的走勢，後續可留意台指期是否可以持續守住短期均線，則有望帶量能回復之後再度向上挑戰。操作建議可以等待台指期有來到五日線附近時，再行短線的偏多操作。
台灣期貨內的商品交易情況，富櫃200期貨上漲37點，成交價9,222點；半導體30期貨上漲41點，來到5,015點；航運期貨上漲1.95點，指數報價156.20點；國外指數部分，東證期貨上漲0.25點，來到2,332.75點；美國道瓊期貨上漲60點，報價37,770點；美國費城半導體期貨上漲23點，指數暫報4,193點。
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