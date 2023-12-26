基層大招考又來了。台電今（26）日再公告2024年度新進僱用人員(技術員)甄試簡章，包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等，共有18類1103人，名額創下歷年新高。只要高中職以上即可報考，起薪32k，最高每年享4個月年終獎金。

明年1月2日開放報名至1月15日，初（筆）試將於5月12日在台北、台中、高雄及花蓮四地同時舉行。台電說明，為因應退休潮、確保穩定供電，積極招募新血。

本次招考以配電線路維護類429名為最多，占比近4成，其次為綜合行政類157名（含身心障礙）。而配合電力物料與設備管理需求，首次開徵材料管理類3名。

另有輸電線路維護類84名、輸電線路工程類41名、變電設備維護類104名、變電工程類43名、電機運轉維護類63名、電機修護類11名、儀電運轉維護類16名、機械運轉維護類62名、機械修護類17名、土木工程類21名、輸電土建工程類39名、輸電土建勘測類5名、重車駕駛及機械操作類5名及會計類3名，總計1103名生力軍。

此名額比2023年的1078名額更多，不僅是歷年新高，台電表示，後續還會視業務需要增額。

台電提醒，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類、材料管理類者，須在複試前取得手排小型車駕照；重車駕駛及機械操作類，則須取得職業大貨車駕照(或職業大客車／聯結車駕照)。