基層大招考又來了。台電今（26）日再公告2024年度新進僱用人員(技術員)甄試簡章，包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等，共有18類1103人，名額創下歷年新高。只要高中職以上即可報考，起薪32k，最高每年享4個月年終獎金。
明年1月2日開放報名至1月15日，初（筆）試將於5月12日在台北、台中、高雄及花蓮四地同時舉行。台電說明，為因應退休潮、確保穩定供電，積極招募新血。
本次招考以配電線路維護類429名為最多，占比近4成，其次為綜合行政類157名（含身心障礙）。而配合電力物料與設備管理需求，首次開徵材料管理類3名。
另有輸電線路維護類84名、輸電線路工程類41名、變電設備維護類104名、變電工程類43名、電機運轉維護類63名、電機修護類11名、儀電運轉維護類16名、機械運轉維護類62名、機械修護類17名、土木工程類21名、輸電土建工程類39名、輸電土建勘測類5名、重車駕駛及機械操作類5名及會計類3名，總計1103名生力軍。
此名額比2023年的1078名額更多，不僅是歷年新高，台電表示，後續還會視業務需要增額。
台電提醒，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類、材料管理類者，須在複試前取得手排小型車駕照；重車駕駛及機械操作類，則須取得職業大貨車駕照(或職業大客車／聯結車駕照)。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：