【時報-台北電】美股昨歡度聖誕休市，日韓股市今早漲跌互見，而台股昨奮力站回5日線及17600關之上後，今早資金浪潮重返航運族群，在航海王上演大復活戲碼下，盤面各大類股幾乎全面走高，拉抬大盤強漲逾百點、一舉衝過17700關，離今年高點僅約4點之遙。而千金俱樂部盤初也由股王世芯-KY(3661)帶隊齊漲，並再添一猛將聯發科(2454)，台股喜見12千金。

法人圈於12月初即釋出看好千金股在2024年的表現，尤其領頭羊世芯-KY最受青睞，並預期金龍年台股可望出現15千金，其中又以聯發科(2454)、M31(6643)、川湖(2059)、穎崴(6515)、嘉澤(3533)等最有機會入列，而繼M31於12月上旬進了又退、嘉澤12中旬成功搶進後，今日聯發科也光榮回歸。

股王世芯-KY(3661)明年營收、獲利可望優於今年，今日股價續漲約2%，目前最高來到3,455元，拉抬5日線續向上墊高。世芯-KY總座日前於法說中表示，美系雲端服務供應商，明年的訂單估計將比今年更多，CoWoS產能也已爭取到令人滿意的量；力拚最快速度籌措資金，以迎接未來高成長，並預期2024年營收、獲利皆會優於今年。若以籌碼面觀察，外資近8個交易日已連續賣超計1638張，三大法人合計賣超2103張；12月以來外資賣超1111張、投信賣超700張、自營商買超258張，合計三大法人賣超1553張。

聯發科(2454)旗艦天璣9300銷售超預期，首發vivo X100在兩岸銷售均開出紅盤，有望助陣聯發科第四季營收達陣。聯發科昨雖遭外資轉賣超548張，但本土法人續敲進，今日股價開盤2分鐘不到即登上千元大關，目前最高來到1005元，為睽違20個月後再擠進千金俱樂部。籌碼面上，外資昨轉賣超548張、投信買超228張、自營商買超127張，合計三大法人賣超193張；12月以來，外資買超4205張、投信賣超530張、自營商賣超561張，合計三大法人買超3114張。

分析師指出，時序進入耶誕和新年假期，外資放假將使本周台股大盤成交量萎縮，但目前技術面短多占優勢，後續關注耶誕節後外資歸隊、權值股走勢，仍有機會突破12月15日高點17743點，為2023年寫下完美句點。(編輯：李慧蘭)