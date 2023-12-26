蘋果是台積電最大客戶，推估營收佔比高達23%，蘋果高層坦言，自研晶片相當依賴台積電，因為台積電擁有符合需求的產量與產能規模，給予台積電高度評價。話鋒一轉，該名高層也強調，蘋果追求晶圓代工來源多元化是很重要的一部分，對此目標保持開放態度，前提是產品水準需要符合蘋果要求。
CNBC報導，受訪的兩位高管是蘋果硬體技術資深副總裁Johny Srouji與硬體工程資深副總裁John Ternus，其中John Ternus回首過去20年，最深刻的變化是蘋果有很多技術都是自家的，最重要的是自研晶片的誕生。
蘋果在今年iPhone 15 Pro Max的晶片A17 Pro處理器採用台積電3奈米技術，為全球首款採用3奈米的手機晶片，外媒好奇3奈米的產能是否符合需求？對此，Johny Srouji表示，無法回答此問題，但相信台積電有符合我們需求量的產量與產能規模。
除此之外，Johny Srouji坦言，蘋果在自研晶片上有很大一部分仰賴台積電，因為這些電晶體技術非常先進且複雜。兩位高管也提到，蘋果致力於打造供應鏈多元化，但前提是技術必須符合蘋果的標準。
Johny Srouji表示，台積電能在亞利桑那州設立晶圓廠是一件非常棒的事情，其他的代工廠也執行類似的多元化規畫，希望供應鏈涵蓋全球，包括亞洲、歐洲及美國。
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