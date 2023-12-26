【時報記者林資傑台北報導】集保結算所與投信投顧公會、期貨公會攜手打造的「基金資訊觀測站」今（26）日全面改版，主打透過風格重塑、可流暢跨裝置展現等4大特色，以直覺化及圖像化方式呈現基金資訊，讓投資人一目瞭然、能更輕鬆查找各種所需內容。
集保結算所表示，「基金資訊觀測站」此次改版包括四大特色。首先，嶄新的UI/UX設計讓首頁風格更具現代感，且支援多裝置呈現，確保無論投資人使用桌腦、平板還是手機，都能享受流暢的使用體驗。
其次，「基金資訊觀測站」全新網頁以直覺化及圖像化方式呈現基金資訊、數據及統計資料，一目瞭然、提高易讀性和使用的便利性。此外，互動式基金資訊圖表，使投資人更能夠輕鬆掌握基金動態。
再者，「基金資訊觀測站」此次新增ESG基金、數據與統計、投資教育等主題專區，方便投資人快速找到有興趣的主題內容。新版的搜尋功能也全面優化，支援多關鍵字查詢及模糊化搜尋，使投資人可根據不同條件更方便、快速找到所需基金資訊。
最後，集保結算所將攜手國內相關協會及資產管理業者，共同推廣國人定期定額、退休理財及反詐騙等投資教育觀念，不定期上架有關基金投資的專業文稿和宣導影片，幫助投資人提升投資知識及防範投資詐騙。
集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所深耕基金產業多年，陸續建置基金交易平台、境內基金集中清算平台。此次改版後的「基金資訊觀測站」功能更加優化，查詢更直覺便利，並持續增加基金教育內容，保障投資人權益，實踐普惠金融。
展望後市，集保結算所表示，將持續結合「數位」與「數據」力量，提供更多元的基金資訊服務，協助基金產業持續發展，形塑更完整的基金服務生態系。
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