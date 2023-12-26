大陸「兩高」相關部門負責人就聯合發佈依法從嚴打擊私募基金犯罪典型案例表示，將持續加大私募基金犯罪懲治力度。用足用好現有法律和司法解釋，依法處置私募基金犯罪。

華爾街見聞引述負責人表示，將持續加大私募基金犯罪懲治力度。堅持穿透式審查認定思路，準確認定「偽私募」，對以私募為名實施非法集資犯罪的，依法追究刑事責任。正確區別各類私募產品結構和性質，對於以隱蔽手段侵佔、挪用私募基金財產、資金者，準確認定犯罪手段和法律關係，依法追究刑事責任。

此外，加強與證券監管機構、公安機關等部門的協作配合。各級檢察機關加強與證券監管機構及其派出機構在資訊共用、線索移送、會商研討、預防宣傳等多個方面開展常態化協作；各級人民法院、檢察機關加強與公安機關在引導偵查、明確指控證明思路、統一法律適用等方面的互相探討和合作。

負責人指出，將助推行業治理。人民檢察院、人民法院對辦案過程中所反映出的私募投資基金募集、投資運作以及行業治理的新情況、新問題，通過制發檢察建議、司法建議、及時發佈典型案例等方式，提出加強和完善行業合規建設的意見建議，懲犯罪治已病，防犯罪治未病，助推行業治理，更好地服務保障經濟發展大局、維護金融安全。