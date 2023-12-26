人民幣兌美元中間價26日報7.0965，較25日報7.1010，上調45個基點或0.06％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護年末流動性合理充裕，26日展開人民幣（下同）4,680億元逆回購操作，其中7天期3,830億元、14天期850億元，利率仍分別持平於1.8％和1.95％。據此計算，公開市場已連續5日淨投放，26日規模並增至3,490億元。
路透統計，本周共有6,720億元逆回購到期，其中26日到期1,190億元。另外，財政部和人行25日還進行1,800億元一個月期中央國庫現金定存招標，規模創單期紀錄新高的同時，2.91％的中標利率亦為去年7月以來最高；前次同期限品種利率為2.5％。
此外，人行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，26日將開展今年第12期央行票據互換（CBS）操作，規模50億元，期限3個月，面向公開市場一級交易商進行固定費率數量招標，費率0.1％，主要條款較此前無變化。
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