【時報-台北電】由於市場關注中東地緣政治緊張局勢，以及對美聯儲FED很快將降息多持樂觀，有望提振全球經濟增長及燃料需求，周二(12/26)截至台北時間上午11點40分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-2月輕質原油期貨漲0.06美元，報每桶73.62美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨跌0.3美元，報每桶79.09美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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