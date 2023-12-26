伊朗軍方表示，以色列對敘利亞發動空襲，導致伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）一名高級將領身亡，德黑蘭當局矢言予以報復。

這起事件使得中東緊張局勢進一步升溫。自伊朗支持的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今年10月7日突襲以色列進而點燃以哈戰爭以來，與伊朗結盟的團體不斷升級攻勢。

綜合法新社和路透社報導，伊朗國營媒體也報導了莫薩維（Razi Moussavi）喪命一事，還說他是伊朗革命衛隊負責海外行動的聖城部隊（Quds Force）中「最有經驗的顧問之一」。

以色列並未立即發表評論。自以哈戰爭爆發以來，以色列加強對敘利亞的攻擊，特別是針對獲伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

近4年前，美國2020年1月3日在巴格達發動無人機攻擊，擊斃聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），莫薩維是繼蘇雷曼尼之後，在伊朗境外殞命的聖城部隊最高階指揮官。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）為莫薩維逝世致哀，稱以色列「一定會為這項罪行付出代價」。

國營媒體伊朗通訊社（IRNA）報導，猶太復國主義政權數小時前對大馬士革南方的薩伊達宰那布地區（Sayyida Zeinab）發動攻擊，炸死莫薩維。

伊朗革命衛隊在聲明中說，莫薩維在一場「飛彈攻擊」中喪生，並矢言要替他復仇。

聲明指出，莫薩維是蘇雷曼尼的「同伴」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1121226