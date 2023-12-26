英王查爾斯三世（King Charles III）今天在耶誕談話中，呼籲社會大眾在經濟困難與全球衝突不斷之際，要多多幫助不幸的人，並強調善良、憐憫與關心環境的重要性。
這是查爾斯三世登基後，第2次發表耶誕談話，他也向志工、慈善工作者以及在節日期間關懷他人的大眾致敬。
75歲的查爾斯三世說：「當許多人面臨真正困難時，我們必須利用現有方式來協助那些不如我們幸運的人，這一點尤為重要。」
查爾斯三世在白金漢宮一棵真耶誕樹旁發表談話，這項傳統可追溯到他的曾祖父喬治五世（George V）1932年透過廣播發表耶誕文告。查爾斯身旁這棵耶誕樹，將在節日過後重新栽種到泥土裡。
為了向查爾斯三世（His Majesty The King）過去數十年致力於環境議題的努力致敬，這棵耶誕樹上的裝飾全是天然且具永續性的材質，包括松果和紙張。
查爾斯三世在白金漢宮說：「我們關心地球，是為了後代子孫。」
查爾斯三世說：「在我的一生中，我很高興能夠看見大眾對環保的意識愈來愈強烈，我們必須保護地球和自然界，這是我們共同的家園。」
查爾斯三世2022年9月在母親、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）崩逝後登基。
查爾斯三世提到已持續11週的加薩戰爭時說：「在世界各地悲劇性衝突愈演愈烈之際，我祈禱我們能竭盡努力來保護彼此。」
作為英國國教最高領袖，查爾斯三世也繼承了「信仰捍衛者」頭銜。他說，為他人行善的基督教教義代表了普世價值觀，如今似乎比以往任何時候都更具有意義。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1121226
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