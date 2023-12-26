【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】高盛集團全球貨幣、利率和新興市場策略部門主管Kamakshya Trivedi表示，2023年最糟也最常見的預測之一，是押注中國疫後重啟經濟的榮景，並坦承他從中學到兩大慘痛的教訓。

與其他華爾街銀行一樣，今年初高盛也將美好的2023年寄望於中國的經濟復甦上，包括Kinger Lau等策略師都看好中國股市今年將上漲15%，並看好這個全球第二大經濟體的疫後復甦將帶動全球新興市場迎來輝煌的一年。

結果今年以來中國股市下跌超過15%，而許多新興市場表現還不錯。

Trivedi在接受訪問時表示：「我學到的第一個教訓是，你要以不同的方式對待新興市場和除中國以外的新興市場。中國資產與許多其他新興市場資產脫鉤的情況已有一段時間，在股票和固定收益方面都是如此」。

他表示第二個教訓是有關於整體新興市場所展現出的韌性，即使面對聯準會激進的升息周期、強勢美元和持續放緩的中國經濟。這對新興市場資產而言，是一個非常糟的情境組合，但儘管如此，新興市場資產卻表現地相當強韌。

事實上，剔除中國後，新興市場股票今年來上漲16%，而納入陸股且陸股權重逼近30%的MSCI新興市場基準指數僅上漲4.4%，

Trivedi表示，從新興市場的角度來看，今年最令人失望的是中國資產持續走跌，儘管估值已經很低，而這拖累了全年新興市場資產的表現。

他認為新興市場所展現的韌性，主要來自於政策行動。這些開發中國家的央行採取了先發制人且積極的升息行動，以應對即將到來的通膨衝擊，「我認為和許多已開發市場相比，這些新興市場處於較有利的位置。這樣的總經組合看起來遠優於以往，這對新興市場資產來說是一件非常正面的事，我們預期明年新興市場資產總體而言仍將實現正報酬」。