日本與美國消息人士昨天透露，兩國正在協調日本首相岸田文雄於2024年3月初以國賓身分訪美，將視日本國會審議、政治情勢、美國總統大選與國會日程做出最終判斷。

共同社中文網報導，岸田將與美國總統拜登會談，表達進一步深化日美同盟的意願，並展現在經濟安全、太空、網路等領域的團結。

岸田預計在美停留數天，考慮在美國國會等地發表演說並訪問華府以外的地方。

拜登2023年11月在日美領袖會談上邀請岸田以國賓身分訪美。不過美國總統大選於2024年11月舉行，接近選舉難以確保拜登的日程，日美政府正在協調岸田2024年盡早訪美。

國賓是政府對外國元首等人提供最熱情的接待等級。岸田若順利成行，將是繼2015年時任首相的安倍晉三後，又一位以國賓身分訪美的日本首相。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1121226