由於全球通貨膨脹及國際升息情勢，導致航運市場需求放緩，高雄港務分公司今年營收約85.74億元，比2022年的86.32億元，年減0.67％，今年貨櫃裝卸量大約介於880至900萬TEU（20呎標準貨櫃），比2022年的949.2萬TEU，減少7.29％至5.18％，不過，今年到港郵輪133艘次，則創下歷史新高紀錄，預估2024年高雄港郵輪到港將繼續衝高到159艘次，續創新高。
台灣港務公司董事長李賢義26日表示，高雄港務分公司2023年藉由多元化經營，全體同仁攜手打拼之下，已締造七大佳績，主要在貨櫃碼頭、離岸風電、郵輪及水岸觀光開發等方面。
1. 韓新遠洋公司76至78號貨櫃碼頭租賃案：韓新遠洋公司預計於10年內投資逾1.2億美元，進行櫃場改建及機具購置，鞏固高雄港貨櫃裝卸量。
2. 洲際一期A6碼頭離岸風電招商案：係配合國家能源政策，由高雄港務分公司興建並出租高雄港洲際一期A6碼頭，並由華新麗華公司與洲鉅公司分別預計租用碼頭暨後線場地。
3. 國際郵輪到港艘次創歷史新高：高雄港112年郵輪到港共計133艘次，其中母港104艘次、掛靠港29艘次。
4. 高雄港旅運中心商業及商辦空間招商：商業空間A、B區，由承億酒店取得最優投資人資格，預計112年12月底完成簽約；商辦10樓辦公空間，由遠傳電信公司預訂於12月27日啟用；2樓免稅貨物銷售空間，已由澎坊公司進駐並於112年9月26日正式營運。
5. 安平港 17及18 號碼頭暨後線場地招商作業由海龍二號風電股份有限公司得標，租期自112年12月1日起至114年7月31日。
6. 布袋港A1專用區招商：已於112年2月完成簽約，業者預計投資1.5億元，規劃打造嘉義沿海地區第一個複合式親子樂園。
7. 馬公港郵輪港埠優化工程：配合國家「藍色公路十年整體發展規劃（110-119年）」重大海運政策，將馬公港打造為離島郵輪示範港，該優化工程完工後，可以泊靠15萬噸級郵輪，提供郵輪安全且便利的設施。
展望2024年，李賢義指出，港務公司將與航港產業攜手共進、共榮共好，落實永續、智慧與安全的綠色港埠目標，打造優質且高效率的港口，達成四大重點工作，包括：
1. 第七貨櫃中心第二期2.5座碼頭於113年7月啟用營運：完成後可供4艘2.4萬TEU貨櫃輪同時靠泊，為全台首座全自動化及智慧化貨櫃碼頭，年作業量長期上看650萬TEU。
2. 與台灣東方海外公司完成長約簽署：台灣東方海外公司第65、66號碼頭將於113年9月屆期，為提升高雄港整體櫃量及鞏固轉口櫃貨源，該公司已提出簽署10年長約意願，高雄港務分公司將積極洽談完成長約簽署。
3. 第五及第三貨櫃中心碼頭加深改建：為因應船舶大型化，貨櫃船靠泊碼頭作業需求，將進行第五貨櫃中心77-79號碼頭及第三貨櫃中心70號碼頭加深改建。
4. 持續強化郵輪到港作業服務：目前高雄港113年郵輪預報到港共計159艘次，其中母港118艘次、掛靠港41艘次。
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