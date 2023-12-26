【時報-台北電】美股放耶誕假，台股在內資主導下拚完美封關，今日在AI族群續旺、航運回神、面板雙虎噴發下，帶領指數強彈逾百點重登17700關，一度攻抵17737點，距離前高17743點不到10點。面板族群受惠產業逐漸回春，明年市況會好於今年，雙虎群創(2409)、友達(2409)近來吸引外資青睞啟動補漲行情，今日雙雙大漲逾4%，同步擠進成交量前五大，帶動彩晶(6116)跟進走高3%，三虎同步呈現連5紅強勁走勢，點火面板相關的凌巨(8105)、達運(6120)、TPK-KY(3673)、明基材(8215)等多頭步伐一致，推升上市光電類指強彈1%。

研調機構集邦日前發布12月下旬面板價格評析，預估12月電視面板跌幅度持平11月，加上面板廠積極減產，可望減緩價格下跌壓力，已開始營造面板價格反轉向上氛圍。面板產業逐漸回春，整體產業鏈庫存重回健康水準，兩大台廠友達、群創均正向看待2024年，推升近期股價掀補漲行情，偕同彩晶拉出連5紅強勁走勢。

友達近月營收出現明顯回溫跡象，11月營收201.81億元，連六個月繳出優於去年表現。董事長彭(又又)浪看好這一波面板景氣在上半年觸底，目前回到正常季節性循環，明年景氣可望溫和成長，近五日吸引法人敲進4.5萬張，今日放量強彈4%至18元，站上半年線近期高，成交量放大至約8萬張居台股第五大。

昨日收到外資買超冠軍耶誕大禮的群創11月自結合併營收為174.46億元，較上月增加0.9％，較去年同期增加7.8％。看好營運逐步改善，加上導入AI功能的智慧型手機及筆電明年將問世，可望催生換機潮，面板市況喜迎轉機，近五日吸引法人大買11.5萬張，近日掀起落後補漲行情，今日剽悍強彈4%攻克半年線，成交量破11萬張擠進台股第三大。

2024年全球迎接巴黎奧運、歐洲盃等運動賽事，有利電視需求朝更大尺寸走，面板雙虎均看好明年景氣。市場也預期，受惠產業秩序穩定、AI手機及AI PC問世有望帶動新一波換機潮，明年面板市況將會優於今年。分析師表示，台股封關在即，外資放假、內資控球，資金將大舉轉入低基期跌深消費性電子股進行拉抬，待元月假期結束外資歸隊後，才回到電子上游等大型權值股身上。(編輯：龍彩霖)