麥當勞迎新年，早餐「蕈菇滿福系列」自12月27日至明年2月27日回歸，同時以御守元素為設計發想，換上保好運包裝助攻新年強運爆棚。此外麥當勞官方LINE帳號「隨買店取」獨家早餐組合，自1月10日至1月16日，豬肉滿福堡加蛋搭配咖啡及蜂蜜系列飲品，量購優惠6折起，最高現省212元。
「菇」morning！麥當勞人氣早餐「蕈菇滿福系列」自12月27日起限期登場，以春麥滿福麵包為基底，標榜越嚼越香、軟中帶Q勁，搭載滿滿切片蕈菇佐黑胡椒調味，蕈菇醬香味濃郁，大口咬下很過癮。全系列共推出五款產品：「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇青蔬滿福堡」，邀請「菇」迷早起吃「堡」，到麥當勞餐廳享用元氣早餐，以幸福感喚醒活力早晨。
麥當勞「滿福系列」開賣至今，是早餐中最具代表性也最受歡迎的系列，今年再添新意，自12月27日至明年2月27日推出限量保好運包裝，延續御守元素作為設計發想，打造吃滿福加持好運的美好寓意，創造經典「滿福系列」包裝。而「蕈菇滿福系列」包裝更添幸運的粉色與吉利的淡橘底色，麥當勞強調，以「滿福系列」陪客人開啟美好的一天。
1月10日至1月16日麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」共推出四款豬肉滿福堡加蛋早餐組合，其中「豬肉滿福堡加蛋搭配經典那堤（冰／熱）」四入組，優惠價320元，現省212元。「豬肉滿福堡加蛋搭蜂蜜奶茶（冰／熱）」四入組，優惠價300元，現省196元，買越多省越多。
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