台股2023年迄今大漲25％，創14年來最好績效，隨指數基期提高後，誰是2024年潛力股及意外黑馬？資深分析師認為，今年績效超群的AI伺服器難再大漲，記憶體、面板等2產業報價慘跌，又出現減產裁員等連串利空，印證景氣谷底已至，其中面板2024年首季可能因陸廠大減產而淡季不淡，友達、群創、聯詠、天鈺、矽創等5檔，將迎接跨年第1道曙光。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，從歷史經驗得知一個重要的規律，若那年台股績效很好，漲很兇的個股隔年都動不了，反而績效殿後族群，隔年會因某個黑天鵝事件而大漲，績效令人跌破眼鏡，因此2024年最大黑馬將是低基期族群。

電子股基期最低，而2024年有新題材首推面板，面板及記憶體稱為雙D，所有電子產品都用到的關鍵元件都是景氣循環股，目前記憶體績效遠勝面板，但2024上半年，面板將複製記憶體2023下半年的減產大行情。

回顧記憶體以前景氣多慘，2023年初美光全球大裁員，台灣廠裁員6％，利空使美光跌到48美元，現在85美元，低點來大漲近8成，美光最新財測，全面看好2024年各類型記憶體前景，尤其AI帶動的需求。

但美光只是全球記憶體生產商的老三，老大三星及老二海力士合計佔全球記憶體產量70％，等到2023年第2季，海力士、三星加大減產後，DRAM及NAND Flash到了9月才止跌反彈。海力士股價3月最低7.9萬韓元，但減產後一路上漲，現在14萬韓元，底部來大漲77％，漲幅與美光相近。

蔡明彰分析，記憶體要把握布局時機，關鍵字是裁員及減產。看到這2大危機就是轉機，聰明投資人在景氣谷底進場，在景氣峰頂出場，但什麼是景氣谷底？就是產品價格跌爛到廠商都受不了，因此裁員及減產。

最近面板雙虎裁員了，群創竹南廠裁員上百人，友達新加坡廠裁員500人，但面板雙虎大尺寸面板廠量佔全球20％，中國大陸廠商佔70％，面板減產，對岸說了才算。

中國電視出貨量11月357萬台， 年減13.2％，連5個月降幅逾10％，影響到上游的面板。

液晶電視面板報價從2月漲到9月，55吋漲52％，但第4季終端需求不振。大陸4大面板廠京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹開始減產20％，預定2024年第1季產能利用率再降至60％以下，第1季是面板傳統淡季，但陸廠大減產，可能是面板雙虎績效竄升的意外時刻。

面板雙虎低基期，2023年友達漲19％，群創漲21％，績效落後整體電子的35％。看景氣循環股的估值不是本益比，因為EPS仍虧損，而是股價淨值比，友達、群創淨值分別21.24元及25.86元，股價淨值比分為0.8及0.5倍。

面板最大終端需求是電視，上次2021年東京奧運沒有拉動電視換機潮有2大原因，當時疫情期間歐美民眾居家上班，剛換了新電視，另因時差使歐美電視收視平平，這次2024夏天巴黎奧運不同，2大因素都改變，使歐美電視換機潮出現。

他也認為，如果面板雙虎營運露出曙光，面板周邊零組件將連動走強，首先被法人看淡展望的面板驅動IC與大尺寸面板，包括聯詠、天鈺、矽創等3檔，都是焦點。

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