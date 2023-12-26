華為5G旗艦手機Mate 60系列採用中芯7奈米製程，推出後廣受大陸消費者青睞，但讓人感到意外的是，市調機構Counterpoint Research最新統計數據顯示，蘋果推出的iPhone 15 Pro Max仍舊是大陸最暢銷的智慧手機。
根據Counterpoint Research最新公布的「2023年10月大陸最暢銷智慧型手機」數據，iPhone 15 Pro Max在大陸的市佔率為5%，榮登最暢銷寶座，Mate 60 Pro緊隨在後，以4%的市佔率居第二。
蘋果iPhone 15 Pro的市佔率則與Mate 60 Pro相同，以4%位居第三，華為子品牌榮耀X50跟蘋果iPhone 15各居第四、第五名，市佔率都是3%。
從該數據來看，大陸最暢銷智慧型手機前五名榜單，蘋果iPhone 15系列一舉拿下了三席，華為Mate 60 系列拿下一席，榮耀也拿下一席。
但也有人推測，華為Mate 60系列在大陸很受歡迎，可能是受到產能與晶片良率的限制，才無法滿足大陸市場的需求。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：