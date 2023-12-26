華為5G旗艦手機Mate 60系列採用中芯7奈米製程，推出後廣受大陸消費者青睞，但讓人感到意外的是，市調機構Counterpoint Research最新統計數據顯示，蘋果推出的iPhone 15 Pro Max仍舊是大陸最暢銷的智慧手機。

根據Counterpoint Research最新公布的「2023年10月大陸最暢銷智慧型手機」數據，iPhone 15 Pro Max在大陸的市佔率為5%，榮登最暢銷寶座，Mate 60 Pro緊隨在後，以4%的市佔率居第二。

蘋果iPhone 15 Pro的市佔率則與Mate 60 Pro相同，以4%位居第三，華為子品牌榮耀X50跟蘋果iPhone 15各居第四、第五名，市佔率都是3%。

從該數據來看，大陸最暢銷智慧型手機前五名榜單，蘋果iPhone 15系列一舉拿下了三席，華為Mate 60 系列拿下一席，榮耀也拿下一席。

但也有人推測，華為Mate 60系列在大陸很受歡迎，可能是受到產能與晶片良率的限制，才無法滿足大陸市場的需求。