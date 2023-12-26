【時報記者葉時安台北報導】泛國巨集團CMOS影像感測器(CIS)封測廠同欣電(6271)受惠低軌衛星及AI光通訊訂單續強，加上手機CIS庫存回補潮帶動價格止穩向上，伴隨明年第二季車用CIS市場庫存調整結束也引爆新一波商機，四大動能熱轉，法人評估，2024年獲利有望大增逾四成。雖然周一遭外資轉賣超，周二多方利多擁簇，同欣電周二股價走揚，一度重返10日線，表現為封測前段班。

先前受制於供應鏈缺料，以及手機庫存調整降規降配的CIS價格走出谷底並開始上揚，日前供應鏈傳出漲價25%至30%，隨價格反彈，為同欣電業績增添柴火。

同欣電衝刺毛利率較高的車用CIS業務，公司先前透露，車用占比已達67%，手機相關占10%，並持續開發EZ-COB車用影像新產品當中，雖然發揮效益仍要一至二年，但已經有案子在進行中，進展符合公司期待。法人認為，同欣電近年大舉擴充車用CIS產能，觸角更推展到大功率元件封裝業務，並已與無晶圓廠(Fabless)和整合元件大廠(IDM)洽談合作，最快2024年產出，有望成為推升公司營運走強的另一股動能。

展望2024年，隨著車用CIS逐步走出庫存調整陰霾、手機需求緩步回溫等正面因素帶動下，加上AI伺服器及低軌衛星有帶動RF模組相關需求，同欣電2024年業績將重返成長軌道，法人預估，全年度營收有望呈高個位數的成長，獲利年增幅挑戰逾四成。