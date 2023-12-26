中部年終廠拍啟動！包括台灣勁越、達新工業，及奧斯汀寢飾等3家廠商一年一度的廠拍，接棒開跑。其中，代理鱷魚（Crocodile）男女服飾的台灣勁越表示，今年廠拍台中場25日落幕後，埤頭場28日至明年1月1日登場，主打全面一折起，並祭出滿額大摸彩，埤頭場將抽出 1輛「Gogoro與無印良品（MUJI）聯名款的機車大獎」。

國內風雨衣生產龍頭大廠-達新工業，明年1月14日至16日，在台中總公司，舉辦年終特賣會，今年度特賣會各類品項，高達約200項，並推出「150元特價區」。達新為感謝消費者，雨衣回饋特價10元起；新款登山系列產品，也於特賣會中，獨享破盤價。

奧斯汀寢飾的廠拍購物節，至明年1月7日結束，單筆消費額滿500元以上，加入會員，憑發票登錄，即可參加抽1輛Gogoro機車的機會。另奧斯汀活動期間，憑當日發票單筆消費額2萬元以上，登入活動頁面，即可免費送「泰國7日機票與酒店」的機票一張，總價值1萬3,990元，限2人同行，其中，一人免費。（每日前30名登錄，越早購買，越有機會中獎）。

台灣勁越指出，Crocodile服飾一折起，累積滿5,000元，再送300元折價券。戶外休閒系列服飾，改款大出清，例如，極地抗寒兩件式防水透氣羽絨外套，原價1.28萬至1.48萬元，每件廠拍價只要3,980元。另Crocodile皮件也全面特價，例如，義大利進口真皮皮帶，原價2,500元，廠拍價1,280元。

達新明年1月14日至16日，將在台中工業區的總公司，舉辦公司唯一年終特賣會。為避免外縣市車程較遠，或是週六需上班不克前來的遺憾，公司刻意挑選周日開賣，預料會湧入大批搶購人潮，今年度特賣會各類品項，更高達約200項，並推出「150元特價區」。

達新為感謝消費者，雨衣回饋特價10元起，新款登山系列產品，也於特賣會中獨享破盤價。達新說，此次特賣會產品多元，包括與日本福音戰士合作聯名雨衣，也設置銷售專區。

另外，公司還推出專業防水透溼系列產品、雨衣、雨鞋、衣櫥、背包、男女款休閒風衣、休閒外套、刷毛外套、鋪棉外套、二件式大衣、迪諾西褲、運動長褲、運動短褲、圓領衫、長（短）袖衫，及竹炭襪等，商品齊全，品項應有盡有。