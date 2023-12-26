中部年終廠拍啟動！包括台灣勁越、達新工業，及奧斯汀寢飾等3家廠商一年一度的廠拍，接棒開跑。其中，代理鱷魚（Crocodile）男女服飾的台灣勁越表示，今年廠拍台中場25日落幕後，埤頭場28日至明年1月1日登場，主打全面一折起，並祭出滿額大摸彩，埤頭場將抽出 1輛「Gogoro與無印良品（MUJI）聯名款的機車大獎」。
國內風雨衣生產龍頭大廠-達新工業，明年1月14日至16日，在台中總公司，舉辦年終特賣會，今年度特賣會各類品項，高達約200項，並推出「150元特價區」。達新為感謝消費者，雨衣回饋特價10元起；新款登山系列產品，也於特賣會中，獨享破盤價。
奧斯汀寢飾的廠拍購物節，至明年1月7日結束，單筆消費額滿500元以上，加入會員，憑發票登錄，即可參加抽1輛Gogoro機車的機會。另奧斯汀活動期間，憑當日發票單筆消費額2萬元以上，登入活動頁面，即可免費送「泰國7日機票與酒店」的機票一張，總價值1萬3,990元，限2人同行，其中，一人免費。（每日前30名登錄，越早購買，越有機會中獎）。
台灣勁越指出，Crocodile服飾一折起，累積滿5,000元，再送300元折價券。戶外休閒系列服飾，改款大出清，例如，極地抗寒兩件式防水透氣羽絨外套，原價1.28萬至1.48萬元，每件廠拍價只要3,980元。另Crocodile皮件也全面特價，例如，義大利進口真皮皮帶，原價2,500元，廠拍價1,280元。
達新明年1月14日至16日，將在台中工業區的總公司，舉辦公司唯一年終特賣會。為避免外縣市車程較遠，或是週六需上班不克前來的遺憾，公司刻意挑選周日開賣，預料會湧入大批搶購人潮，今年度特賣會各類品項，更高達約200項，並推出「150元特價區」。
達新為感謝消費者，雨衣回饋特價10元起，新款登山系列產品，也於特賣會中獨享破盤價。達新說，此次特賣會產品多元，包括與日本福音戰士合作聯名雨衣，也設置銷售專區。
另外，公司還推出專業防水透溼系列產品、雨衣、雨鞋、衣櫥、背包、男女款休閒風衣、休閒外套、刷毛外套、鋪棉外套、二件式大衣、迪諾西褲、運動長褲、運動短褲、圓領衫、長（短）袖衫，及竹炭襪等，商品齊全，品項應有盡有。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：