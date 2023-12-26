【時報記者王逸芯台北報導】外資放假過聖誕，台股盤勢由內資主導，神盾家族今(26)日氣勢如虹，有芯鼎(6695)攻上漲停，安格(6684)開高震盪，盤中漲幅維持在2.5%~3%，神盾(6462)開高後漲幅收斂，盤中上漲約2%~2.5%。

神盾受到智慧型手機市場近幾年逆風衝擊，本業表現低迷，但神盾持續加碼多角化投資，積極布局AI，也與力旺(3529)合作AI類比晶片，可提高生物辨識精準度，未來機會導入手機全屏下大面積指紋辨識，一旦順利量產打入大陸品牌智慧型手機，則將對營運有顯著貢獻。

法人表示，隨陸系手機追單追料，神盾手機指紋辨識IC量、價開始回升，加上韓系手機新機備貨量目標提高，以及TWS產品取得新感測訂單，有望加速神盾轉虧為盈。

由於第四季開始，大陸品牌智慧型手機已經出現回溫跡象，而神盾近幾年為降低訂單過於集中韓系品牌的風險，積極深耕大陸手機品牌，成效也陸續浮現，若2024年大陸智慧型手機市場如預期回溫，則神盾也將受惠。

除智慧型手機回溫外，神盾透過轉投資多角化布局AI，包括有芯鼎導入AI影像SoC，安國(8054)持有星河半導體專攻ASIC，迅杰(6243)明年初也預計推AI Chromebook的ARM架構嵌入式控制器(EC)產品，整體來說，神盾的轉投資效應將在2024年有顯著的發酵。