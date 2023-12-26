【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】再過幾個交易日，日股就會正式封關。樂觀者認為，今年迄今不僅創30多年新高且漲幅約30%的日經指數，漲勢可望在2024年延續下去。
除了日經外，漲幅約25%的東證指數（TOPIX），也重寫33年以來新高點。彭博社認為，放眼明年在日本央行並沒有立馬想改變現行超寬鬆貨幣政策之下，市場資金充沛加上日圓續弱，也增添日股上漲的動力。
從11月初到年底現在，日圓匯價走勢向上，但整體來說，日圓還是偏弱，對那些基本上以收美元為主的日本出口商來說，還是可享有不錯的匯兌收益，也有助於日股在將來的一年繼續走高。
美銀證券（BofA Securities）指出，亞洲以外的投資人，例如來自美國、歐洲以及中東等，都對日本的股票感到興趣。若這些投資者被說服說日股已變好的話，就會調高投資評等，然後資金也會拉到基本水位。
東京證交所統計，今年截至11月為止，外資只有3個月是賣超的，其餘8個月都是買超。不過，東證指數33項類股中，只有一系列臨床試驗失敗的生醫類股表現相對弱勢。
先來看2023年強勢的半導體族群，其中，迪恩士半導體（Screen Holdings）股價大約飆升了1.72倍，成為日經225指數中最亮眼的股票之一。同時，愛德萬測試以及瑞薩電子至少都大漲翻倍以上。
有消息傳出台積電可能在日本蓋第3座廠，半導體設備製造商可能又要忙於供應生產設備給台積電。分析師表示，這些晶片設備業者正看到有復甦的跡象，同時，日本半導體類股也因為需求復甦，股價陸續上漲紛創新高紀錄。
再來是受到日圓走貶，因而受惠的日本車商。日圓在11月曾貶至一年低點，也就是151.91兌換一美元，然後汽車類股就此成為日股的當紅炸子雞，日圓貶愈多，這些跟日圓關係密切的日企就賺愈多。
東證內的汽車產業指數，今年到現在為止已經大漲36%。同時，龍頭豐田汽車股價年線，預計將是從2013年以來表現最好的1年，漲幅應該可上看40%左右。
還有巴菲特欽點的日本5家貿易公司，包括三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅以及伊藤忠商事，從4月傳出這位股神加碼上述貿易商之後，今年股價迄今漲最少的，也都至少有35%。
巴菲特旗下的波克夏投資公司，在11月出脫日圓債券後，市場正在觀察股神的下一步怎麼走。內有這5大貿易公司的東證躉售貿易指數，今年至目前為止也大漲至少37%。
最後是股價欠佳的日本生醫類股，是東證指數中唯一走跌的產業。例如，住友製藥狂跌超過50%，目前也是日經225指數中，跌幅最大的一檔。另外，衛采年線也大跌15%左右。這些製藥公司今年在開發新藥方面，都缺少亮眼的成績。
股票投資研究平台Smartkarma有分析師認為，展望未來，投資者對日本醫療保健類股要好好地仔細挑選一番，因為在快要完成的晚期研發新藥階段（late stage pipeline）公司，才是未來比較看好的一群。
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