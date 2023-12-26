【時報記者林資傑台北報導】美股25日適逢聖誕節休市，台股今（26）日在內資主導下走揚，加權指數開高小漲14.25點或0.08％，隨後漲勢穩健擴大至約百點，最高上漲111.28點至17716.12點，漲幅0.63％。櫃買指數同步以小漲0.07％開出，隨後漲勢擴大至0.57％，同步呈現穩健漲勢。
截至11點，加權指數上漲102.33點、為17705.85點，漲幅0.57％，今日成交量估進一步萎縮至約2200億元。櫃買指數截至11點上漲0.49％、為233.18點，今日成交量估萎縮至近500億元。
觀察盤面各類股，由光電股漲近1.5％領軍、電子零組件股漲逾1％居次，成交量較大的電子股及半導體股齊揚近1％，紡纖、其他、油電燃氣、玻陶股走揚逾0.5％。一度漲近2％的航運股隨後漲收斂至逾0.5％，金融股漲近0.5％，電機股跌近0.5％表現偏弱。
權值股漲多跌少，由台達電(2308)漲近1.5％領軍，聯電(2303)、日月光投控(3711)、南亞(1303)漲逾1％，聯發科(2454)漲逾0.5％站回千元關，台積電(2330)、國泰金(2882)、中信金(2891)同步穩揚逾0.5％，鴻海(2317)及統一(1216)持平、中鋼(2002)及廣達(2382)小跌較弱。
元富投顧指出，從籌碼面觀察，隨著外資歲末放長假，內資控盤使類股輪動快速，預期台股將在17500～17800點區間整理。就技術面觀察，與台股連動性最高的費半指數在歷史新高附近強勢整理，為台股注入強心針，在拉回不破月線約17500點前提下，仍屬多方格局。
至於以中小型股為主的櫃買指數表現相對弱勢，中小型股普遍漲多休息，在短期均線附近震盪。不過，元富投顧指出技術線型呈多頭排列，仍屬多頭格局，預期指數短期將在227～237點區間盤整。
群益投顧則認為，台股將持穩17400～17800點區間，由於持強整理量縮小漲，操作建議關注聖誕節後外資歸隊、權值股表態，並以短多熱門標的為主，續參考短期均線變化順勢操作因應。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：