【時報記者林資傑台北報導】美股25日適逢聖誕節休市，台股今（26）日在內資主導下走揚，加權指數開高小漲14.25點或0.08％，隨後漲勢穩健擴大至約百點，最高上漲111.28點至17716.12點，漲幅0.63％。櫃買指數同步以小漲0.07％開出，隨後漲勢擴大至0.57％，同步呈現穩健漲勢。

截至11點，加權指數上漲102.33點、為17705.85點，漲幅0.57％，今日成交量估進一步萎縮至約2200億元。櫃買指數截至11點上漲0.49％、為233.18點，今日成交量估萎縮至近500億元。

觀察盤面各類股，由光電股漲近1.5％領軍、電子零組件股漲逾1％居次，成交量較大的電子股及半導體股齊揚近1％，紡纖、其他、油電燃氣、玻陶股走揚逾0.5％。一度漲近2％的航運股隨後漲收斂至逾0.5％，金融股漲近0.5％，電機股跌近0.5％表現偏弱。

權值股漲多跌少，由台達電(2308)漲近1.5％領軍，聯電(2303)、日月光投控(3711)、南亞(1303)漲逾1％，聯發科(2454)漲逾0.5％站回千元關，台積電(2330)、國泰金(2882)、中信金(2891)同步穩揚逾0.5％，鴻海(2317)及統一(1216)持平、中鋼(2002)及廣達(2382)小跌較弱。

元富投顧指出，從籌碼面觀察，隨著外資歲末放長假，內資控盤使類股輪動快速，預期台股將在17500～17800點區間整理。就技術面觀察，與台股連動性最高的費半指數在歷史新高附近強勢整理，為台股注入強心針，在拉回不破月線約17500點前提下，仍屬多方格局。

至於以中小型股為主的櫃買指數表現相對弱勢，中小型股普遍漲多休息，在短期均線附近震盪。不過，元富投顧指出技術線型呈多頭排列，仍屬多頭格局，預期指數短期將在227～237點區間盤整。

群益投顧則認為，台股將持穩17400～17800點區間，由於持強整理量縮小漲，操作建議關注聖誕節後外資歸隊、權值股表態，並以短多熱門標的為主，續參考短期均線變化順勢操作因應。