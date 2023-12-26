大陸遊戲監管規定草案衝擊股市，市場觀察家切老卻認為，儘管監管大方向沒變，但大陸遊戲龍頭騰訊年均複合成長率仍達16.1%，且大陸在限制兒童和青少年不要沉迷遊戲的同時，也鼓勵遊戲商走向創新與有利社會發展，其實是好事；談到他持有的鈊象，他表示，鈊象從過去危機找出在大陸發展的經營策略，但現在大陸營收占比降至20%，如果是看好大陸市場，那真的要考慮一下值不值得投資。

大陸國家新聞出版署22日推出《網絡遊戲管理辦法》草案，在港上市的大陸遊戲公司股價倒一排；切老指出，自2018年來，大陸政府對手遊監管趨嚴的方向沒改變過，新的措施一下來，市場情緒總是在還無法評估實際影響時就先反映了；不過，這就是股市常態，畢竟恐懼是無法量化的，大多數投資人的反應都是先跑再說。

面對恐慌，投資人應該要對自己投資的公司有個底

面對恐慌，切老淡定表示，其實企業獲利可以由數據做出合理推估，手上的股票值多少錢，投資人應該要有個底，避免受到市場情緒影響而做頻繁操作；以大陸最大的遊戲公司騰訊為例，儘管近年大陸對手由監管的大方向沒有改變，但2018年至2022年，騰訊手機遊戲的收入分別為1,119.8億元、1,433.2億元、1,698.8億元、2,015.7億元和2,364.5億元，年均複合增長率仍高達16.1%。

此外，切老也表示，只要手機與網路持續普及，用戶越來越多，遊戲手機化的趨勢不會改變，用戶應會越來越多，消費也會隨著年齡提高；不過，仔細觀察大陸的政策，其實有平衡產業的需求，並非無理打擊遊戲業；他認為，大陸打擊遊戲是從青少年角度來思考，限制兒童與青少年不要沉迷遊戲，這其實是好措施，台灣應該跟進才是，在監管的同時，也鼓勵遊戲場走向創新與有利社會發展，這對激發產業創意其實是好的。

想投資鈊象，可以這樣評估是否值得買進

至於大陸遊戲監管規定是否對鈊象的博弈遊戲造成影響？切老認為，影響不大，原因是鈊象10多年前在大陸栽過大跟斗，鈊象2012年之前之前，80%的營收來自大陸，當時遊戲機的收入幾乎一夜消失，經此大劫，鈊象已重新找到出路並發展出新的經營策略，如何在合法與獲利之間取得平衡正是鈊象的強項。

不過，切老提醒，鈊象在大陸的營收占比已縮減到20%，主要市場已經分散到美國與東南亞，且已成人用戶為主，青少年管制影響不大，這次大陸提出管制主要是針對遊戲場的獎勵措施，對鈊象實際營收影響也有限；但如果投資鈊象是因為看好大陸市場，那也許真的要認真思考值不值得投資這家公司；如果看好的是全球博奕活動轉線上遊戲化的趨勢，那可以好好想像一下全球市場還有多少成長空間，值不值得擁有它。

至於每日的股價，切老強調，就交給市場上每天來來去去的投資人去擔心就好了，他把鈊象股票跟房子一樣當作資產，可是不會隨便賣出的；3年或5年後，有人出價，會再好好考慮，但現在，不賣！

※免責聲明：本文獲得「切老滾雪球」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。