大陸遊戲監管規定草案衝擊股市，市場觀察家切老卻認為，儘管監管大方向沒變，但大陸遊戲龍頭騰訊年均複合成長率仍達16.1%，且大陸在限制兒童和青少年不要沉迷遊戲的同時，也鼓勵遊戲商走向創新與有利社會發展，其實是好事；談到他持有的鈊象，他表示，鈊象從過去危機找出在大陸發展的經營策略，但現在大陸營收占比降至20%，如果是看好大陸市場，那真的要考慮一下值不值得投資。
大陸國家新聞出版署22日推出《網絡遊戲管理辦法》草案，在港上市的大陸遊戲公司股價倒一排；切老指出，自2018年來，大陸政府對手遊監管趨嚴的方向沒改變過，新的措施一下來，市場情緒總是在還無法評估實際影響時就先反映了；不過，這就是股市常態，畢竟恐懼是無法量化的，大多數投資人的反應都是先跑再說。
面對恐慌，投資人應該要對自己投資的公司有個底
面對恐慌，切老淡定表示，其實企業獲利可以由數據做出合理推估，手上的股票值多少錢，投資人應該要有個底，避免受到市場情緒影響而做頻繁操作；以大陸最大的遊戲公司騰訊為例，儘管近年大陸對手由監管的大方向沒有改變，但2018年至2022年，騰訊手機遊戲的收入分別為1,119.8億元、1,433.2億元、1,698.8億元、2,015.7億元和2,364.5億元，年均複合增長率仍高達16.1%。
此外，切老也表示，只要手機與網路持續普及，用戶越來越多，遊戲手機化的趨勢不會改變，用戶應會越來越多，消費也會隨著年齡提高；不過，仔細觀察大陸的政策，其實有平衡產業的需求，並非無理打擊遊戲業；他認為，大陸打擊遊戲是從青少年角度來思考，限制兒童與青少年不要沉迷遊戲，這其實是好措施，台灣應該跟進才是，在監管的同時，也鼓勵遊戲場走向創新與有利社會發展，這對激發產業創意其實是好的。
想投資鈊象，可以這樣評估是否值得買進
至於大陸遊戲監管規定是否對鈊象的博弈遊戲造成影響？切老認為，影響不大，原因是鈊象10多年前在大陸栽過大跟斗，鈊象2012年之前之前，80%的營收來自大陸，當時遊戲機的收入幾乎一夜消失，經此大劫，鈊象已重新找到出路並發展出新的經營策略，如何在合法與獲利之間取得平衡正是鈊象的強項。
不過，切老提醒，鈊象在大陸的營收占比已縮減到20%，主要市場已經分散到美國與東南亞，且已成人用戶為主，青少年管制影響不大，這次大陸提出管制主要是針對遊戲場的獎勵措施，對鈊象實際營收影響也有限；但如果投資鈊象是因為看好大陸市場，那也許真的要認真思考值不值得投資這家公司；如果看好的是全球博奕活動轉線上遊戲化的趨勢，那可以好好想像一下全球市場還有多少成長空間，值不值得擁有它。
至於每日的股價，切老強調，就交給市場上每天來來去去的投資人去擔心就好了，他把鈊象股票跟房子一樣當作資產，可是不會隨便賣出的；3年或5年後，有人出價，會再好好考慮，但現在，不賣！
※免責聲明：本文獲得「切老滾雪球」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：