【時報記者任珮云台北報導】接近年末時刻，全球股債資金挪移潮再現，根據美銀截至12月20日最新一周調查，資金「棄股買債」現象再度出現，投信法人建議，全市場關注2024降息時點，投資人選擇債券ETF，選擇投資等級債券，今年可以領高息、明年再來等降息，是大賺息利雙贏的送分時刻！
聯準會12月份利率決策會議鴿聲嘹亮，主席鮑爾耶誕節前再送大禮，表達未來聯準會將轉向關注降息時點，激勵美公債殖利率大幅下滑；同時，美國11月核心PCE由上月3.4%降至3.2%，鞏固市場對Fed降息預期，一連串債券利多激勵全球投資等級債券ETF，包括電信債、金融債及公司債等，今年以來各期間績效檔檔翻正，如果觀察近3個月績效，表現最好的前15檔投資級債ETF，包括像電信債、金融債、公司債等ETF，報酬最少都是8%以上起跳。
根據美銀及EPFR最新的數據顯示，截至12月20日止，過去一周全球投資人共抽走261億美元現金，其中，從股市抽走213億美元，是2022年12月以來最多；且從科技類股抽走資金達7億美元，是過去15周以來最多，相反地，企業債券是過去1周少數出現資金流入的類別，包括投資等級債券類別，有4億美元淨流入、高息債券有12億美元淨流入。
新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示，Fed在12月利率決策會議上，強化了對明年降息預期，鴿聲嘹亮下帶動全球股債資產漲聲響起，最近趁接近年底，不少投資人選擇從股市逢高獲利了結，但債券則持續看好明年降息表現，吸引追求穩健收益資金持續從投資等級債券市場吸金。
根據銀行財富管理調查，多數銀行財管客戶趁今年末明年初，逐步將資產配置轉向基金、債券和結構債等三類積極型商品，新光投信量化投資部協理袁永騰指出，大額客戶布局債券市場，透過投信發行的海外債券ETF，配息來源全屬於海外利息所得，息收超過2萬元不必繳納二代健保補充保費(2.11%)，直接享有海外債券ETF的稅負優勢。
袁永騰建議，現階段入手投資等級的電信債、金融債或公司債等，ETF平均到期殖利率都有5%以上，趁現在搶進、可以讓領高息好自在，等Fed明年降息賺資本利得更有感，是掌握高CP值的入手好時機！
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