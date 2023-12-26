【時報編譯張朝欽綜合外電報導】三位來自金融界的消息人士在周一指出，俄羅斯最大的汽車共享公司Delimobil可能成為2024年俄國第一家IPO企業，估計可能籌資至多40億盧布(約4350萬美元)。

Delimobil並沒有對新聞報導提出回應。

消息人士說，該公司尋求籌資約在30億至40億盧布之間，並且計畫只發行新股。

Delimobil在2022年2月宣布重組，並稱隨後可能IPO。

據初步估算，俄羅斯企業在2023年透過IPO和直接上市，總共募資了大約290億盧布(約3.23億美元)，該金額遠低於普丁總統(Vladimir Putin)早期執政時期的約10億美元。

此前負責IPO承銷的西方銀行業者，現在都已離開俄羅斯，而俄羅斯大型銀行紛取而代之。

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