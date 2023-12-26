【時報編譯張朝欽綜合外電報導】三位來自金融界的消息人士在周一指出，俄羅斯最大的汽車共享公司Delimobil可能成為2024年俄國第一家IPO企業，估計可能籌資至多40億盧布(約4350萬美元)。
Delimobil並沒有對新聞報導提出回應。
消息人士說，該公司尋求籌資約在30億至40億盧布之間，並且計畫只發行新股。
Delimobil在2022年2月宣布重組，並稱隨後可能IPO。
據初步估算，俄羅斯企業在2023年透過IPO和直接上市，總共募資了大約290億盧布(約3.23億美元)，該金額遠低於普丁總統(Vladimir Putin)早期執政時期的約10億美元。
此前負責IPO承銷的西方銀行業者，現在都已離開俄羅斯，而俄羅斯大型銀行紛取而代之。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：