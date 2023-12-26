【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數233.18點，漲1.13點；總計475家漲、189家跌、117家持平；委買10363190張、委賣5873854張；總成交值325.40億元。

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