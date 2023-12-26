【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17694.84點，漲90.00點；總計678家漲、210家跌、135家持平；委買35540526張、委賣21445420張；總成交值1296.57億元。

#集中市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數