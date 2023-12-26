【時報記者張漢綺台北報導】全訊(5222)積極擴大產品線，為以色列客戶成功開發固態功率放大器產品，以及軍工用無人機通訊系統收發模組產品已於第4季完成第一階段出貨，X頻段低軌道衛星用的SSPA模組預計於明年下半年完成工程驗證，為工研院(ITRI)開發低軌衛星通訊酬載用的K頻段多通路功率放大器晶片預估明年起開始出貨，隨著新產品陸續進入量產，全訊預期，明年營運可望持續成長。

全訊為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)廠，產品主要應用於國防、商用5G基地台及衛星通訊等，近年來政府大力推動國防自主政策，並持續提高國內軍工產品採購金額與範圍，全訊身為國內軍工等級功率放大器(PA)廠，在「政府國防自主」的政策下，國防相關產品出貨每年維持雙位數以上的年增率，今年前11月政府標案相關的國防PA模組及次系統產品出貨量較去年同期成長達2成以上，目前國防標案產品訂單能見度已達2024年底。

在站穩政府國防用功率放大器(PA)市場後，全訊也致力擴大產品線，目前在航太及商用衛星通訊產品市場上已有所斬獲，全訊與國家太空中心(TASA)完成正式簽約，受託開發、設計並製造的X頻段低軌衛星設備用的氮化鎵(GaN)大功率放大器晶片(PA MMIC)，以及低軌道衛星(LEO)合成孔徑雷達(SAR)用的X頻段近千瓦固態功率放大器(SSPA)模組；其中X頻段低軌道衛星用的SSPA模組已於去年底通過第一階段的模組功能測試及驗證，預計將於明年下半年完成太空環境的散熱分析及太空輻射測試在內的工程驗證。

全訊亦為工研院(ITRI)開發低軌衛星通訊酬載用的K頻段多通路功率放大器晶片(MMIC Chip)，該項產品已於今年中成功完成試產，並接獲客戶批量生產訂單，預估明年起將開始量產出貨，低軌道衛星通訊相關產品將可望成為公司未來新一波的發展動能。

在海外軍工客戶部分，全訊為以色列客戶成功開發高頻、高功率、高效能的氮化鎵(GaN)固態功率放大器產品，適用於多種範圍及頻段的雷達偵測系統，並推出軍工用的無人機通訊系統收發模組產品(Transceiver)，兩項新產品已於第4季完成第一階段的出貨，由於新款海外軍規氮化鎵（GaN）功率放大器產品的技術含量高，單價及毛利率亦較高，隨訂單及出貨量成長，將挹注營收及獲利貢獻。

全訊科技前11月合併營收為11.18億元，年成長22.53%，全訊表示，目前國防相關PA產品訂單能見度達明年底，海外軍工客戶新款高階氮化鎵PA模組，以及航太及商用低軌道衛星通訊的新產品訂單與出貨可望放量，預估明年公司整體營運可望維持成長。

因應國防軍工及商用產品訂單增加，全訊二廠下半年正式加入量產，新廠滿載後，預計總產能可望較現有產能增加1倍以上。