【時報記者莊丙農台北報導】星宇航空(2646)插旗台中後，今天宣布明年3月31日正式開航台中-澳門航線，提供每周8班次往返，並規畫未來將開航峴港定期航班及高松包機航線。除此之外，星宇航空今日也同步開賣日本的第九個航點台北-函館，預計明年2月1日啟航。

台中是星宇航空在台灣開闢的第二個據點，看好其商務及旅遊市場，星宇航空規畫自明年3月31日起以Airbus新世代客機A321neo執飛台中-澳門航線，共提供188個座位數，包含商務艙8個、經濟艙180個。未來計畫以定期航班飛航峴港，日本高松航線則將採包機模式與旅行社合作，提供中台灣旅客更多飛行選擇。

函館除了為星宇在日本的第九個航點，也是在北海道開闢的第二個航點，午去晚回，成為首家飛航函館定期航班的國籍全服務航空公司。隨著明年第1季的跨年、寒假及農曆春節旺季即將來臨，台灣出國旅遊熱潮依舊強勁，星宇航空本月除開航日本名古屋及北美舊金山航線之外，也將依市場動態針對東北亞及東南亞部分航線放大機型及增加航班次，全力回應市場需求。