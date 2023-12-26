【時報-台北電】金管會調降保險業投資公共建設型私募股權基金的風險係數，引導壽險資金回台投資公建，政府與保險、投信業全動起來，資金動能可期，法人看好營建受惠程度高，今日營建股穩中透堅，根基(2546)當主秀，勁揚2%，新建(2516)、上曜(1316)、皇鼎(5533)在後追趕走揚逾1%。營建大咖興富發(2542)、工信(5521)、欣陸(3703)、遠雄(5522)、長虹(5534)、皇翔(2545)齊揚。台股盤面雖然聚焦在電子航運身上，但營建股有政策利多鋪路，行情蠢蠢欲動。

金管會宣布調降保險業投資公共建設型私募股權基金的風險係數，若依目前壽險投資國外公建達新台幣7500億元估算，可設訂三年3900億元的目標，將壽險資金導回投資台灣。華南投顧董事長儲祥生指出，國內公建及五加二、六大核心產業獲金管會引資誘因，政策持續作多，盤面上陸續可見相關個股開始反應，在相對低基期情況下，籌碼偏穩定，搭配大選行情點火，有機會持續扮演內資力拱主流。

今日營建股穩健向上，主角根基在手未交案量達310億元，仍處歷史高檔水位，前3季新接案量為58億元，第4季還將有新案入手，全年接案量還會衝高，基本面掛帥，量能增溫一舉衝過前高壓力區，離80元更近一步，領軍營建股。

以承攬公共工程為主的工信，前一波自8.6元附近一路攻到15元之上，近來多方休息，連2日在14.2元附近暫時有撐，目前外資持續買超中，可望休息後再出發。（編輯：張嘉倚）