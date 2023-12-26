【時報-台北電】AI PC題材續熱，市場買氣續旺，今早資金力拱低價的仁寶(2324)再創長期股價新高；配合AI霸主輝達之台系供應鏈領袖台積電(2330)盤中續漲，AI族群表現穩健，成為帶動台股今早上攻17700點的要角之一。

市場資金自上周起逐步重回AI相關族群，以AI PC為前鋒，繼宏碁(2353)周一盤中漲停再創新高後，今早再由仁寶(2324)帶量強攻，目前漲2.2元至39.25元，盤中再創39.6元新高價。

短期AI PC題材發光，台股電子五哥的仁寶、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)股價逐步向上，短多延續，今早由低價的仁寶發動攻勢，目前成交量高居第一名。宏碁、英業達、緯創早盤也仍是前十大成交熱門股。

AI一軍的技嘉(2376)、廣達、緯創沿5日均線向上，且陸續已站回季線之上，中期技術面均翻多。

股王世芯-KY(3661)今年營運續旺，明年仍樂觀，股價續重回5日線之上後，今早續攻並提振千金股及AI族群多頭氣勢。

微軟預計明年推Windows 12強化AI功能，英特爾也發表內建NPU的AI PC處理器，宣告AI應用正式走入邊緣運算，可望為NB、PC帶來換機潮，電子五哥近期股價走強，重新引領AI概念股熱度。（編輯：沈培華）