IC設計指標廠聯發科（2454）26日攻千元關卡，成為台股第12檔千金股，預先為2024年行情熱身。法人表示，聯發科基本面殷實，第四季天璣系列手機晶片拉貨動能強勁，其中9300旗艦級加入AI功能，刺激換機需求，陸系品牌拉貨動能將延續至明年第一季。

法人分析，天璣9300占出貨比重高，亦能帶動聯發科毛利表現更上一層樓，估計第四季將順利達公司財測區間、全年EPS將有望超越4個股本。在手機逐步回穩的延續性、品牌廠有意願推行AI體驗搭載等利多因素之下，聯發科以業界領先效能，搶占AI手機商機。

（工商時報 張珈睿）

封關前倒數4天，台股加權指數今日開高，開在17,619點，上漲50點，穩穩站漲周線。聯發科連拉4根紅Ｋ之後，早盤突破1,000元大關，成為第12檔千金股。

聯發科開在999元，立刻衝上1,005元，重返千金股行列。vivo採用聯發科天璣9300處理器，在中國市場暢銷。聯發科執行長蔡力行指出，銷售狀況確實超乎預期，但天機9300成功不會是一個段落，聯發科還有9400，9500和9600會一個接著一個，而且一定是愈做愈好。

紅海危機方面，外媒指出，伊朗放話警告，如果美國和以色列繼續攻擊加薩，將封鎖地中海。因此，有船運公司海運報價比兩周前暴漲10倍。

25日航運類股跌最深，今日呈現跌深反彈，因此航運三雄股價翻紅，長榮上漲接近2％、陽明上漲超過2％、萬海漲幅接近2％。

（工商時報 彭媁琳）