美股休市一天，台股26日開盤延續上攻走勢，指數高點來到17,670點，權王台積電（2330）小漲1元至582元，在強勢類股部分，創業家（8744）亮燈漲停，AI題材漲勢再起，芯鼎（6695）亮燈漲停，昶虹（2443）大漲9％，中小型題材股表現突出。
統一投顧表示，美國進入耶誕節假期，然美國12月消費者信心指數上升至110.7，遠超市場預期，顯示對未來經濟活絡仍樂觀。11 月核心個人消費支出（PCE）物價指數降至3.2％，為2021 年4 月以來最低，顯示通膨仍溫和下降。聯準會下調2024年利率點陣圖至降息3碼，使美國十年期公債殖利率持續維持3.9％附近，有利風險性資產持續反彈，資金行情可望持續。
外資進入耶誕假期，內資集團股作帳行情進入最後衝刺，老牌電子集團具轉機題材易受資金青睞，PC族群挾AI題材順勢作帳，如宏碁集團、華碩集團、仁寶集團；IC設計神盾集團因安國大漲表現搶眼；中美晶集團的宏捷科受惠陸系手機回溫，母公司中美晶亦獲高息ETF青睞。內資資金簇擁力拼2023完美封關。
另外，台股元月行情醞釀中。統計指出台灣加權指數1967年成立以來，1月份平均上漲幅度為3.25％，為全年漲幅最大的一個月，以季度看，第一季上漲幅度平均2.54％，從上漲機率來看，近十年1月上漲機率高達60％，2月上升到70％，資金有提前卡位台股元月行情跡象。
近期台股類股輪動快速，多頭格局不變，年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫，台股震盪中仍可擇優選股，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、鋼鐵、航運、營建等族群。
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