明年Fed將降息3碼，美債ETF一路高飛，想要價差更有感，小心臟又愛坐雲霄飛車，那就可以考慮買正2喔，可賺2倍價差。不敗教主陳重銘表示，槓桿ETF只能短期投資，要適時停利停損，絕對不要賭身家，建議原型00687B占7成，槓桿00688L占3成，會比較妥當。他特別提醒，溢價是大忌，00679B常溢價逾1%，就是貴1%，買到虧到喔！
陳重銘在部落格以「聯準會暗示2024年將至少降息3碼，原型的00687B跟槓桿的00688L要如何配置？」為題發文表示，Fed（美國聯準會）於台灣時間 12/14（四）公告FOMC（美國聯邦公開市場操作委員會）最新會議結果，全部官員一致通過，將美國聯邦基金利率維持在5.25%～5.5%（2022年以來共升息 21碼），是自9月以來連續3停止升息。
在「會後聲明稿」方面，可分為「經濟」、「貨幣政策」2大部分。在經濟方面，將形容詞由strong（強勁的）改為slowed（放緩的），暗示經濟成長率放緩，這是過去大幅升息自然會有的結果。在貨幣政策方面，仍然強調要將通膨降低至2%。而除了升息外，每月縮減資產負債表約950億美元的計劃維持不變。
在「利率點陣圖」方面，整體共識落於4.5%～4.75%，相較9月共識的5%～5.25%下降2碼，同時暗示2024年將至少降息3碼。針對2024年終端利率，以中位數來看由上次的5.1%下修至4.6%，針對2025年終端利率也由3.9%下修至3.6%，整體利率曲線下移，傳達鴿派訊息。
其實從10月預期暫緩升息開始，美國10年期公債殖利率一路向下（債券價格上漲），國泰20年美債（00687B）就從10/23時27.76元的低點，漲回到最近32元左右，看線圖就知道，00687B股價已經一去不回頭了。
陳重銘從去年底開始布局債券ETF，儘管當時買得稍貴，但是因為持續領息，目前績效也已經翻正，加上前幾天00687B又加碼了今年第5次配息0.35元，等於多賺到一次股利，又能再吃一頓大餐了。很多人被債券ETF最近的漲勢吸引，加上降息循環指日可待，紛紛進場加碼或開始布局了，從最近成交量大增就可以看得出來。
在12/14 Fed最新利率決策公告當天，00687B成交爆量到9.4萬張，隔天再創13萬張天量，非常火熱，已經是債券市場交易量最大的ETF。而因為產品太熱門不夠賣，國泰已經公告暫停00687B的初級市場申購，也同步和主管機關申請追加募集了，這是基金成立以來第4次追募，目前基金規模破810億元，等到追加募集的額度出來，應該很快會成為千億巨獸。
根據過去觀察，00687B溢價都在合理範圍內。同樣是熱賣的元大美債20年（00679B），就經常出現大幅溢價的情況，投資人一定要小心喔。陳重銘一直呼籲，大家不要買溢價的ETF，因為溢價就是買貴了，會讓你少賺。或許是元大00679B經常大幅溢價，引起投資人注意，這陣子成交量已經被國泰00687B超車，千萬記住「不要買大幅溢價」的ETF。
看到美債這波漲勢，也有積極型的投資人開始發現另一檔隱藏版的工具，就是00687B的槓桿型姐妹ETF：00688L（國泰美債正2），它的熱度也不遑多讓，12月18日的時候，00688L創下掛牌來最高，超過11萬張，比一些原型的債券ETF成交量還大。
00688L是「槓桿型」的ETF，所以投資一定要眼明手快、快很準！槓桿ETF跟原型ETF不同，操作上一定要注意，不過陳重銘發現在這波美債投資上，也有它特別的優勢，就是「00688L直接承擔的匯率風險會較小」，降息可以賺到債券價差，但是也有可能影響美元的表現，但槓桿ETF運用期貨做保證金交易，所以承擔的匯率風險比原型商品來得小。
不過槓桿ETF波動亦較大，建議以短期操作為主！它是透過持有期貨的方式，把槓桿控制在00687B的2倍，但同時也會創造2倍波動。例如00687B當天漲1%，這檔正2 ETF就會漲2%，但反過來說，如果00687B當天跌1%，它就會跌2%。請注意是「當日」喔，長期的表現一定會偏移（不一定是2倍），且偏移的方向無法預測（不確定賺、賠）。
如果看好00687B長期趨勢向上，也能承受槓桿的波動，是可以透過00688L短線操作，增加投資效率，但之前也提醒過大家，正2只能做短期投資，要作好停利跟停損，絕對不要賭身家。
不過想投資正2產品的話，得先滿足這些條件去開信用戶，成功開設信用戶後，還要簽署「風險預告書」及「槓桿ETF交易檢核表」，要是有聽沒有懂，就找你的營業員問吧！
（1）年滿20歲。
（2）證券戶成立滿3個月。
（3）最近1年內成交10筆交易且買賣金額合計達25萬元。
如果你看好未來降息對債券有利，是可以做資金配置的方式，來減少波動並增加報酬。全部ALL IN槓桿型的00688L波動度會太大，所以可以考慮將70%資金放在原型且有配息的00687B上面，而將30%資金放在槓桿、報酬率較高但沒有配息的00688L上面。當然70%、30%的配置只是建議，你也可以依照自己的喜好做調整。
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※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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