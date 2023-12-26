華爾街大空頭Mark Spitznagel警告，美國處在巨大的信貸危機中，且市場正朝著崩盤前進，當泡沫破滅時「整個森林」都會被燒毀，儘管如此，Mark Spitznagel認為投資者應該長期投資股票，未來20年標普500指數的績效，會跑贏市場上所有對沖基金。
Business insider報導，投資機構Universa Investments首席投資官Mark Spitznagel就目前的市場現況發表看法，「即將出現的崩盤可能會比1929年的狀況還要嚴重，美國處在史上最大的信貸泡沫中。」
Mark Spitznagel將問題歸因於，長期以來刻意控制的低利率、人為的低流動性等，且從金融危機之後，經濟環境出現很大的變化，「債務需要償還，否則就會違約，目前的債務負擔已經達到了無法償還的水準，現在獲得的勝利代表著以後的痛苦。」
Mark Spitznagel雖然沒有明確說出危機爆發的時間點，但他強調就在不遠處，且該事件會讓利率在一兩年內，處在非常低的水準。即使如此，Mark Spitznagel依然鼓勵投資者持續投資股票，因為長期下來的獲利仍出色。
Mark Spitznagel說：「未來20年標普500指數的績效，會跑贏市場上所有對沖基金，如果未來20年只能進行一筆投資，這是我唯一會做的事情。」
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