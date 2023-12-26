【時報記者任珮云台北報導】國內公募基金龍頭元大投信，正式上線金融行動身分識別標準化機制（金融FIDO, Fast Identity Online）服務，再度寫下數位金融服務新里程碑。
元大投信旗下基金有279萬受益人，元大投信表示，網路資訊安全與優質客戶體驗是該投信重視的環節。新興科技推動金融服務走向零接觸、無密碼、引入AI應用新時代。金融FIDO提供以生物特徵辨識快速認證身分的機制，免除傳統密碼被破解風險及客戶忘記密碼困擾，更提升服務流程效率。以元大金控集團為例，元大投信用戶只要持有臨櫃申辦之元大銀行晶片金融卡，並透過元大FIDO APP進行註冊後，就可於「元大基金先生」APP等元大集團各子公司數位平台享受服務。
元大投信與元大金控集團旗下元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨等四家子公司，聯合打造資料共享場景，並率先推出「元大集團資產總覽」、「開戶自動帶入資料」服務。客戶完成元大FIDO註冊後，除了查看個人在各金融事業的資產明細，至元大投信開戶時，可透過元大FIDO認證與授權，自動將元大銀行留存之個人基本資料帶入，提升線上開戶效率。
「元大集團資產總覽」為金融業首創之跨投信、銀行、證券、人壽、期貨等五大金融事業的資產總覽服務，透過此服務，在元大投信「元大基金先生」APP即可一次查看投信、證券、銀行、人壽、期貨之資產明細，輕鬆進行一站式個人資產總覽。
在元大銀行已有帳戶的投資人，現在至元大投信官網或「元大基金先生」APP進行線上開戶，可自動帶入元大銀行留存之個人基本資料，完成開戶即贈單筆或定期定額免手續費優惠。目前透過元大投信定期定額申購元大系列基金，包括元大日本龍頭企業基金、元大全球優質龍頭平衡基金（新台幣級別）、元大台灣高股息優質龍頭基金享終身0手續費優惠。
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