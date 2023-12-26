【時報記者林資傑台北報導】半導體設備及零備件廠天虹(6937)13日以115元轉上市交易後漲勢亮麗，當日大漲88.26％，15日觸及251.5元新高後拉回216.5～234元區間盤整，今（26）日在買盤敲進下再度上攻，放量勁揚4.67％至235.5元，早盤維持近3％漲勢。
2002年成立的天虹從事半導體設備零組件維修和自研設備銷售兩大業務，陸續推出物理氣相沉積（PVD）、原子層沉積（ALD）設備，並將技術延伸至貼合機／分離機（Bonder/Debonder）及去殘膠（Descum）設備，開發各種不同製程，目標與前端晶圓廠密切合作。
隨著先進製程推展和各國推動半導體供應鏈在地化，使半導體製造設備需求逐漸增加，天虹有望從相應提高的設備維護開支中受益。同時，兩岸第三類半導體產業鏈仍處於初期階段，使天虹的PVD/ALD設備得以順勢切入，搶占市場商機。
天虹2023年前11月自結合併營收18.1億元、年增達20.48％，在半導體市況修正逆風中仍維持成長。由於設備交期多落於下半年，使過往下半年營運遠高於上半年，董事長黃見駱預期今年第四季營收可望優於第三季，目標今年營收較去年成長、改寫新高。
展望2024年，隨著產業庫存去化告一段落，黃見駱預期天虹明年營運一定會比今年好，只是「能多好」還不知道，需視終端市場需求復甦狀況。期望明年在第三代半導體、先進封裝、micro LED等領域的設備需求均有所成長，朝明年營收及獲利同步創高目標邁進。
黃建駱預期，第三類半導體仍是明年設備業務最主要來源，但後段的先進封裝應用快速增加，包括PVD和ALD都會用到，未來成長空間可期，目前已有供給耗材，正針對客戶新應用開發所需設備，預期會在2024～2025年進入收割期，率先產生較顯著貢獻。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：