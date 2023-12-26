【時報記者王逸芯台北報導】天風國際證券分析師郭明錤最新預估表示，蘋果VR頭戴裝置Vision Pro最快1月底就會發售，全年出貨量預計落在50萬套，且假設市場反應更勝預期，則「Vision Pro將會是下一個消費電子明星產品」!
郭明錤表示，現階段Vision Pro進入量產階段，預估2024年1月第一周開始大量出貨，據目前的出貨時程，蘋果最有可能在1月底或2月初開始發售。預估2024年Vision Pro出貨量將達約50萬套。
郭明錤進一步談到，假設市場對Vision Pro反映優於預期，則「Vision Pro將會是下一個消費電子明星產品」。
蘋果的Vision Pro被視為VR/AR產業的重要火種，主要是因為VR/AR頭戴裝置進入市場多年，但整體表現始不溫不火，儘管運用層面廣泛，但始終未達成有效的規模經濟，以最早進入市場的宏達電(2498)來說，就算是耕耘市場多時，目前依舊處於大量投資階段，故不論式產業界或是市場，均相當期待蘋果進入市場，蘋果向來在產業界具有指標性意義，一旦蘋果產品進入商用化，則對於整體VR/AR的提振，勢必有正向推動。
日前就有外電指出，目前蘋果全力推進Vision Pro的量產作業，力拼1月底讓產品準備就緒，2月就可以正式開賣。
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