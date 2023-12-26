【時報記者任珮云台北報導】勤誠（8210）宣布，Tri-load Series高密度儲存伺服器機殼榮獲2023美國MUSE與TITAN設計獎項肯定（2023 MUSE Design Awards & 2023 TITAN Innovation Awards），在MUSE斬獲工業、電腦與資訊技術類別兩座金獎，在TITAN則獲得產品設計、使用者設計，與其他創新設計三座金獎肯定。能在全球萬件作品的激烈競爭中脫穎而出，印證了勤誠以使用者需求為核心、不斷追求創新的產品設計理念備受國際肯定。

勤誠11月合併營收17.9億元，月增59.5%，年增129.8%，大幅改寫單月營收歷史新高，勤誠10、11月合併營收累計已達29.19億元，已逼近去年Q3新高的30.29億元，法人看好，勤誠Q4營收將有高二位數季增表現。

勤誠Q4單季AI伺服器佔比估將達6~7成，法人預期，勤誠Q4營收、獲利將同步來到今年高點，因AI伺服器ASP較高，明年隨著AI伺服器貢獻放大，預期勤誠明年營收將有較強勁的成長空間。

勤誠指出，繼2U Dual-load雙側載伺服器機殼產品去年斬獲國際大獎後，今年持續以資料中心應用情境為出發點，並以維護便利性與機台穩定性為設計理念，發表具專利技術的4U Tri-load 三側載產品，以三開設計讓使用者可方便更換或安裝前載與雙側載硬碟，提升維護人員維修上的便利與安全性，更大幅度提升伺服器散熱性能以達到24小時不間斷穩定性。

一般伺服器多規劃前側或後側配置硬碟，勤誠創新的Tri-load前側及雙側三開硬碟配置，可讓主機板移往伺服器結構的後段，搭配獨家研發的風流導引散熱機制，創造出最佳散熱效果，並提升伺服器乘載穩定度，有助於延長產品使用壽命。此外，勤誠研發團隊進一步與協力廠商合作，設計出可承受25公斤整機重量的專屬滑軌。即便Tri-load Series在最多安裝48顆硬碟的負重下，維修人員亦能以最輕鬆並安全的方式從機櫃拉出機身來更換硬碟。

勤誠Tri-load 產品目前則可直接在4U高度機箱空間中安裝36顆硬碟，未來更將規劃推出配置48顆硬碟的產品，可支援SAS、SATA、NVMe Gen4等介面，以滿足資料中心對大容量儲存設備的需求。現今Tri-load Series已上市的RM43736可安裝36顆3.5吋的硬碟，RM43736 8T4S則可安裝NVMe快閃裝置；而預計將於2024年上市的RM43748則可安裝24顆3.5吋以及24顆2.5吋硬碟，RM43848更可安裝48顆3.5吋硬碟。當然，勤誠也能為客戶提供客製化服務，如提供支援全系列2.5吋硬碟或NVMe介面快閃裝置等機種，滿足多元應用情境需求。