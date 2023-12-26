【時報-台北電】美股周一逢聖誕節休市，台股早盤由台積電(2330)率領AI族群買盤續旺，聯發科(2454)睽違21個月登上千金寶座，點火IC設計多頭氣盛，千金股龍頭世芯-KY(3661)強彈2%重返3400關，祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、創意(3443)、力旺(3529)跟進向上走高，中高價位智原(3035)、威盛(2388)、安國(8054)、敦泰(3545)、亞信(3169)、神盾(6462)、M31(6643)等同步勁揚，鈺太(6679)大漲7%差1檔追平歷史高，威鋒電子(6756)受惠USB4題材連2日噴發大漲逾9%表現最搶眼，百元以下的通嘉(3588)、九暘(8040)、揚智(3041)、鈺創(5351)、驊訊(6237)、凌陽(2401)亦剽悍強彈，整體IC設計族群紅光滿面。
2024年科技年度盛會之一的美國消費性電子展（CES 2024）於美西時間1月9日登場。今年CES展AI應用將廣泛導入，提供AI更多運算資訊，帶動感測、觸控、微機電甚至通訊等晶片滲透率提升，台系供應鏈跨速布局，包括聯詠、聯發科、瑞昱、神盾等深化各式消費性電子應用，為2024年復甦增添成長動能，今日股價多紅盤表態。
聯發科(2454)旗艦天璣9300首發機款vivo X100在自家大陸市場以及台灣旗開得勝，挾AI手機題材、集團作帳兩大利多簇擁，今日終於如願彈上千元，改寫21個月高，點火IC設計族群向上表態。
昨日強勢的高速傳輸概念的千金股祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)盤初開高後，買盤稍嫌後繼無力，反倒是中高價位的威鋒電子(6756)延續昨日攻頂態勢，今日更是放量差一檔攻上漲停，改寫1年半新高，表現尤為吸睛，帶動同集團的威盛(2388)跟進強漲。
微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）受惠IC設計受惠2024年消費性電子產品需求穩健復甦喜迎換機趨勢，OEM業者積極備貨AI NB需求持續提升滲透率，加以智慧型手機出貨量將轉佳，也推升數位麥克風產品需求，在外資偏多操作相挺下，盤中剽悍大漲逾7%衝高至489.5元，距離歷史高490元僅一步之遙。
分析師表示，台股近日在外資休息、投信作帳最後衝刺下，會找比較低價位個股下手，由於電子上游、IC設計、晶圓代工等已經漲了一大段，最近資金才轉入中小型零組件、電子下游組裝廠、非電族群等，仍吸引資金短時間停泊，待元月假期結束後，外資回籠才回到電子上游等大型權值股。(編輯：龍彩霖)
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