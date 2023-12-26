【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據個人理財網站GOBankingRates就「理想退休國度」所做的專題報導，以存滿100萬美元退休金做為假設，根據美國人每年平均必需支出估算，如果不選擇紐約這類大都市，這筆錢可以在美國度過逾41年。然而在許多其他國家，這100萬美元退休金可以使用更久，其中有些國家可能讓人很驚訝，例如以高消費聞名的澳洲，100萬美元可以用上逾43年，而在空間開闊、景色宜人的紐西蘭可以用上逾46年。在這個排行榜拿下前三名的牙買加、哥斯大黎加和斐濟，100萬美元可以度過逾70年由原始海灘與低廉生活成本組成的黃金歲月。台灣在這個排行榜上也名列前段班。
GOBankingRates採用居民CPI、直觀犯罪率、醫療保健品質等全球資料庫Numbeo在2020年中的生活成本指數對50個國家進行分析，以了解100萬美元存款在這50個國家或地區能維持生活多久，並找出理想的退休國度。
該報導指出，在這50個國家中，最不適合退休人士的國家或地區是百慕達，100萬美元存款只能用19年8個月又20天。香港排名第49，100萬美元存款只能撐27年5個月又26天。倒數五名的還有瑞士（ 27年7個月26天，排第48）、新加坡（30年10個月11天，排名第47）和盧森堡（32年3個月28天，排名第46）。
在榮登2023年全球最富裕國家—愛爾蘭，100萬美元能使用39年又13天，排名第43。
澳門排名第40，100萬美元能用上40年6個月又27天。美國排名第39，這筆錢能用上41年3個月4天。澳洲以43年8個月又12天排名第36，日本以45年6個月又31天排名第33，紐西蘭以46年7個月又3天排名第32，加拿大以50年6個月又15天排名第28，韓國以52年9個月又6天排名20。
在台灣，100萬美元可以用上66年又19天，排名第10。
而最夢幻退休國度前三名依序是牙買加（74年5個月14天）、哥斯大黎加（74年4個月5天）、斐濟（74年又19天）。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：