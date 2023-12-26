【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據個人理財網站GOBankingRates就「理想退休國度」所做的專題報導，以存滿100萬美元退休金做為假設，根據美國人每年平均必需支出估算，如果不選擇紐約這類大都市，這筆錢可以在美國度過逾41年。然而在許多其他國家，這100萬美元退休金可以使用更久，其中有些國家可能讓人很驚訝，例如以高消費聞名的澳洲，100萬美元可以用上逾43年，而在空間開闊、景色宜人的紐西蘭可以用上逾46年。在這個排行榜拿下前三名的牙買加、哥斯大黎加和斐濟，100萬美元可以度過逾70年由原始海灘與低廉生活成本組成的黃金歲月。台灣在這個排行榜上也名列前段班。

GOBankingRates採用居民CPI、直觀犯罪率、醫療保健品質等全球資料庫Numbeo在2020年中的生活成本指數對50個國家進行分析，以了解100萬美元存款在這50個國家或地區能維持生活多久，並找出理想的退休國度。

該報導指出，在這50個國家中，最不適合退休人士的國家或地區是百慕達，100萬美元存款只能用19年8個月又20天。香港排名第49，100萬美元存款只能撐27年5個月又26天。倒數五名的還有瑞士（ 27年7個月26天，排第48）、新加坡（30年10個月11天，排名第47）和盧森堡（32年3個月28天，排名第46）。

在榮登2023年全球最富裕國家—愛爾蘭，100萬美元能使用39年又13天，排名第43。

澳門排名第40，100萬美元能用上40年6個月又27天。美國排名第39，這筆錢能用上41年3個月4天。澳洲以43年8個月又12天排名第36，日本以45年6個月又31天排名第33，紐西蘭以46年7個月又3天排名第32，加拿大以50年6個月又15天排名第28，韓國以52年9個月又6天排名20。

在台灣，100萬美元可以用上66年又19天，排名第10。

而最夢幻退休國度前三名依序是牙買加（74年5個月14天）、哥斯大黎加（74年4個月5天）、斐濟（74年又19天）。