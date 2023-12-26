【時報記者林資傑台北報導】半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)2023年獲利業內外皆美，前三季稅後淨利2.49億元、每股盈餘（EPS）5.58元，已提前改寫年度新高，公司對第四季營運審慎樂觀。法人看好信紘科全年每股盈餘有望挑戰8元，2024年有機會更上層樓。

信紘科股價11月底觸及99.9元、創近23月高價後拉回84.2～90.9元區間高檔盤整，近日再度發動上攻，今（26）日開高後在買盤敲進下放量勁揚7.57％至99.5元，蓄勢突破2022年1月觸及的100元新高紀錄，早盤維持近6.5％漲勢。三大法人25日擴大買超146張。

信紘科2023年營收動能儘管受市況影響有所趨緩，但表現持穩高檔，且訂單認列結構優化使業內外獲利皆美，前三季合併營收18.1億元、年減3.69％，仍創同期次高，歸屬母公司稅後淨利2.49億元、年增達61.26％，每股盈餘5.58元，提前改寫年度新高。

信紘科11月自結合併營收2億元，較10月1.84億元成長8.6％、較去年同期2.01億元微減0.57％，改寫同期次高。累計前11月合併營收21.95億元，較去年同期23.01億元小減4.59％，仍續創同期次高。

信紘科表示，雖然台灣半導體產業客戶因景氣放緩新廠擴建進度，對大型訂單設備拉貨力道下降，但受惠客戶仍有小型擴建訂單，並持續優化產線、使配拆移機訂單維持穩定，使整體營運維持穩健動能，帶動11月營收持續回升。

同時，信紘科看好半導體產業長期發展，戮力優化旗下廠務供應系統整合、綠色製程兩大業務，有效完善提供客戶一站式服務，隨著公司推動統包解決方案（Turnkey Solution）接單轉型，以進一步拓展其他產業廠務擴建接單契機，整體效益將在未來逐步顯現。

展望後市，由於在手訂單維持良好水準，信紘科對第四季維持審慎樂觀，預期穩健的訂單能見度將使營運維持良好動能。公司持續致力擴大服務量體、提高市場競爭力，觀察半導體及上下游相關產業主要客戶大型擴建計畫有望於明年逐步啟動，可望挹注未來營運動能。