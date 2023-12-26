【時報編譯張朝欽綜合外電報導】烏克蘭國會的網站在周一晚間公布一項法律提案，將徵召民眾加入戰鬥的年齡從27歲下調到25歲。
在烏克蘭與俄羅斯軍隊纏鬥了22個月之後，烏國最新提出該提案，希望能擴大兵源。俄羅斯和烏克蘭雙方在周日都紛紛提到擊落對方的戰鬥機。烏克蘭在周一也否認了俄羅斯宣稱的，其部隊已經佔領烏克蘭東部馬林卡地區(Maryinka)中心的說法。
草案文件詳細列出了有哪些烏克蘭民眾會被徵召入伍進行軍事登記，並表示將適用於「年滿25歲」的人。
烏克蘭國防部長Rustem Umerov簽署的一份解釋性說明文件，總結了徵兵法草案的主要條款，包括「將徵兵年齡從27歲下調到25歲」。
總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)在12月19日的年終新聞發佈會上表示，軍方提議再調動45萬至50萬名烏克蘭人，但這是一個極為敏感的問題，在決定是否將提議提交給國會之前，軍方和政府將對此先進行討論。他在12月19日表示，希望聽取關於動員更多人的理由，他說：「這是一個非常嚴肅的數字」。
烏克蘭軍隊的人數數目不詳，但過去一直有人說大約有100萬人。美國官員估計，自俄羅斯入侵烏克蘭後，總共有數十萬人死傷。俄烏兩國都不願公佈傷亡數字。
澤倫斯基所屬政黨的黨主席David Arakhamia此前表示，應軍方要求，政府正在研究該提案，並且定於周一公布結果。
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