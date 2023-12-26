【時報-台北電】26日A股三大指數小幅開低，滬指報2917.97點，跌0.03%；深成指報9248.07點，跌0.09%；創指報1828.56點，跌0.16%。冷空氣不斷釋出，創業板指跌幅擴大至1%。

半導體板塊走低，長川科技跌超6%，佰維儲存、甬矽電子跌超5%，傑華特跌超4%，芯動聯科、賽微電子、創耀科技跟跌。機器人板塊震盪走弱，天奇股份逼近跌停，九號公司、海得控制、博眾精工、捷昌驅動、克來機電等多股跌超4%。

創業板新股國際複材上市首日大幅高開，現漲超188%。國際複材致力於玻璃纖維及其製品研發、生產、銷售。

磷化工板塊異動拉升，湖北宜化漲超7%，川金諾、新農股份漲超5%，雲天化、川發龍蟒等跟漲。（編輯：張嘉倚）

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