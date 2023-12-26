【時報-台北電】馬士基重啟紅海業務，但地緣政治緊張暫時未解，長榮(2603)、陽明(2609)表示暫不跟進重返紅海航域，並隨著周一貨櫃航運價格續揚，今兩檔股價均開高走高，長榮站穩10日線，試圖挑戰5日均線反壓，表現最為強勢。

全球第二大航商馬士基（Maersk）近期宣布，呼應美國為首的20餘國「繁榮衛士行動」，擬重啟紅海航行業務。對此，國內兩大航商長榮、陽明均不跟進。

此外，馬士基宣告恢復紅海業務後的第一天，SCFI歐洲線航商結算運價指數周一仍大漲逾二成，達21.7%。

近來葉門叛軍頻繁攻擊紅海商船導致多家航運巨頭選擇暫時繞道而行，不過，由於美國大動作號召盟國組成「護航聯盟」保衛商船，航運巨頭馬士基(Maersk)率先宣布將準備重啟紅海航線。

馬士基自15日以來出於安全考量而停航紅海、繞道南非好望角，現透露將採漸進方式返航紅海，但在新年開始前還不會大量恢復通行。

馬士基此舉令業界擔心貨櫃漲價紅利消失，拖累昨日貨櫃業者長榮、陽明、萬海股價均重挫，其中陽明爆量收在跌停價51.8元。

不過，隨著巴勒斯坦哈瑪斯持續對抗以色列，伊朗革命衛隊警告，如果美國與其盟邦持續在加薩犯下罪行，那麼地中海、直布羅陀海峽等其他水道也可能關閉，地緣政治緊張持續。

上周因紅海危機，貨櫃航運運價走高，上海航交所綜合運價指數(SCFI)單周大漲161點至1,254點，四大跨洋航線都漲。預料短期運價可望續漲。

紅海危機首當其衝是影響與紅海相鄰的歐洲航線，上周SCFI運價指數歐洲、地中海航線運價分別來到每TEU(20呎櫃)1,497美元、2,054美元，增加468美元、485美元。（編輯：沈培華）