樂多多集團旗下的「績優生」肉多多火鍋樹林店，歷經二個月的內部整修，在樹林地區消費者的敲碗聲中，歲末再度回歸登場。歡慶樹林店的重新開幕，即日起至113年1月31日到肉多多全台店用餐，在臉書打卡分享即免費加贈肉盤或海鮮禮。

此外，看好近期氣溫驟降與跨年聚餐場合湧現的商機，同樣是即日起至113年1月31日八人訂位用餐，加贈鮮甜蛤蜊100顆／小白蝦50隻／活力梅花豬1.2公斤（三選一）的期間限定選項，再次挑戰「火鍋黨」群聚的嗑肉極限。

疫情期間僅提供外帶，仍締造20萬元日營業額的肉多多火鍋樹林店，不僅培育出二位百萬年薪店長，從開幕以來一直是集團的模範生；經過二個月門店外觀與內裝的優化，肉多多樹林店搶在歲末重返商圈餐飲市場，全台門店也同慶推出用餐優惠，即日起至113年1月31日來店內用消費300元以上套餐（不含湯底或清潔費），在臉書打卡分享即免費加贈鮮嫩多汁、口感細緻的美國培根牛／活力梅花豬／鮮嫩雞腿／鮮魚片／鮮甜蛤蜊／鮮蚵等好禮六選一（價值129元）。

配合跨年前後聚餐需求的激增，肉多多全台門店即日起至113年1月31日，加碼8人訂位用餐，加贈鮮甜蛤蜊100顆／小白蝦50隻／活力梅花豬1.2公斤（三選一）大份量的視覺與味覺優惠。另外為了滿足跨年後的歡樂延續，肉多多也順延宵夜營業時間，除了部分百貨商場或未提供宵夜的門店之外，消費者可以一路嗑鍋到凌晨三點半。