【時報記者葉時安台北報導】日月光投控(3711)公告關係人交易，旗下日月光半導體將承租福雷電子的高雄楠梓區廠房，分別為K21的7樓與K22的7樓，建物總面積約1.57萬平方公尺，約當4735坪，使用權資產總金額預計為7.42億元。日月光投控表示，此次目的主要是集團內廠房空間整體規劃及有效運用，並擴充封裝產能。法人預期，日月光投控明年先進封裝業績可望年比倍增。

外資連13天買超共3.12萬張，投信、自營商也紛紛轉買超力挺，日月光股價維持高檔，沿著5日線上揚，近2個月來漲幅已達16.74%，周二持續站穩5日線上。

日月光儘管現在訂單能見度低，不過預期在客戶庫存調整告一段落後，日月光投控的產能利用率將從2023年約60~65%逐步上升到2024年的70~80%。